Сегодня в Британии стартует массовая вакцинация

09:09 08 декабря Киев, Украина

Сегодня в Великобритании стартует вакцинация против COVID-19. Первыми будут привиты люди старше 80 лет, а также работники домов престарелых. Для массовой вакцинации правительство Британии выбрало вакцину производства Pfizer/BioNTech



Сегодняшний день глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок назвал "V-Day" по аналогии с "D-Day" – днем высадки десанта во Франции, ознаменовавшим финальный рывок союзников перед победой во Второй мировой войне.



По словам министра, "это день, который нужно запомнить, в году, который лучше забыть".



Массовая вакцинация против COVID-19 начинается через неделю после того, как Британия стала первой страной Запада, одобрившей широкое использование вакцины Pfizer/BioNTech против этой болезни.



800 000 доз первым делом направят на иммунизацию людей старше 80 лет, которые либо госпитализированы, либо уже записаны на амбулаторные приемы, а также работников в домах престарелых. Первые партии вакцины позавчера доставили в лондонские больницы.



Национальная служба здравоохранения Британии подчеркивает: не нужно названивать им с вопросом, когда можно вакцинироваться: "Мы сами позвоним вам". Прививку получат только те, с кем связалась NHS, чтобы договориться о приеме.



Большинству в стране придется подождать до января-марта 2021 года, прежде чем в наличии будет достаточно доз для расширения программы. Власти рассчитывают обезопасить не менее 25 млн граждан (около 40% населения) на первом этапе. Страна закупит препараты у семи разных производителей.



Только беспрецедентно быстрая вакцинация миллиардов людей способна положить конец пандемии, подчеркивают медики, которые, как и все остальные, пока не знают, как долго держится защита от повторного заражения. Уже подтверждено, что этот срок – не менее 9-10 месяцев для подавляющего большинства случаев.



Между тем, медицинский директор NHS Стивен Поуис признал, что программа иммунизации "будет марафоном, а не спринтом".