Сегодня траурный день - в Украине вспомнят жертв голодоморов

Сегодня, 28 ноября, в Украине траурный день. Это день памяти жертв Голодоморов. Невыносимо даже представить тот ужас, когда в стране с богатейшими черноземами, благодатным климатом и трудолюбивым населением, миллионы мужчин, женщин, стариков и детей умирали от голода. Умирали по жестокой воле правителя.
Чествовать память погибших начали в 1998 году с указом Леонида Кучмы. Современное название и дату дня определил указ Виктора Ющенко в мае 2007 года.
В ХХ веке Украина пережила три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. Лишь после объявления независимости Украины началось расследование масштабов крупнейшего Голодомора 1932-1933 годов. По разным оценкам, тогда погибли около 4,5 миллионов украинцев.
В связи с этим в церквях проводятся поминальные богослужения.
В 16:00 объявляется всеукраинская минута молчания.
В этом году из-за пандемии коронавируса большинство информационных мероприятий будут проведены в режиме онлайн.
По всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.
Геноцидом Голодомор 1932-1933 годов кроме Украины признали 17 стран.
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