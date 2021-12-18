Сегодня стартует вакцинация семейных врачей

10:04 22 Март Киев, Украина

Сегодня по всей Украине начали вакцинировать семейных врачей, вскоре к ним присоединятся работники социальной сферы и системы общественного здоровья, люди от 80 лет.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов

"С 22 марта начинается очередное звено второго этапа вакцинации: к организации прививок, кроме мобильных бригад, добавляются стационарные пункты в количестве 565 единиц", - отметил глава Минздрава.

По словам министра, иммунизация семейных врачей - это следующий шаг второго этапа вакцинации.



"С прибытием новых вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы и системы общественного здоровья, люди от 80 лет", - добавил Степанов.