Сегодня стартует вакцинация семейных врачей

Сегодня по всей Украине начали вакцинировать семейных врачей, вскоре к ним присоединятся работники социальной сферы и системы общественного здоровья, люди от 80 лет.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам министра, иммунизация семейных врачей - это следующий шаг второго этапа вакцинации.
"С прибытием новых вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы и системы общественного здоровья, люди от 80 лет", - добавил Степанов.
"С прибытием новых вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы и системы общественного здоровья, люди от 80 лет", - добавил Степанов.
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