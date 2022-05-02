Сегодня стартует спецсессия Генассамблеи ООН по Covid-19

13:34 03 декабря Киев, Украина

На спецсессии Генассамблеи ООН по Covid-19 сегодня пройдут общие обсуждения и обмен опытом, а 4 декабря состоится интерактивный диалог - серия тематических панелей о ключевых аспектах влияния пандемии Covid-19 и реагирования на них.

Об этом сообщает сайт ООН в четверг, 3 декабря.

"Пандемия Covid-19 стала не только самым глобальным кризисом в области здравоохранения за все 75 лет с момента создания ООН. Она также превратилась в гуманитарный социально-экономический кризис, охватив сферы безопасности и прав человека", - отметили в ООН.

В заседании примут участие главы государств, правительств, профильных ведомств из более 150 стран мира, генсек ООН, президенты Генассамблеи, Экономического и социального совета (ЭКОСОС), глава ВОЗ, и другие представители международных организаций.

“Международное сообщество может переломить этот кризис с помощью коллективных, скоординированных действий по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и целей устойчивого развития. С помощью этой структуры страны могут разрабатывать стратегии для смягчения последствий COVID-19, восстановления, дальнейшего развития”, – говорится в сообщении ООН.

Лидеры планируют выступать в интерактивном режиме.



Украину на заседании представит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.