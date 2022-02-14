Сегодня стартовало ВНО-2021

10:08 21 Май Киев, Украина

Сегодня основную сессию ВНО открыло тестирование по химии.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки (МОН).



Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели - 24 и 25 мая.



Допуск участников начинается в 9:50 и продлится до 10:50. Процедура допуска предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

Для этого с собой нужно взять:



оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;

приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.



Если не будет какого-то из документов, участника не допустят к сдаче тестирования. Также в участии будет отказано, если человек опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.



На тестирование с собой также стоит взять:



2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылочку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

В МОН подчеркнули, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.