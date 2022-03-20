Сегодня стартовала вакцинация коллективов

14:20 22 июня Киев, Украина

Сегодня начали работу "на выезде" мобильные бригады по вакцинации организованных коллективов, от руководителей предприятий требовалось подать заявку на вакцинацию и организовать на местах соответствующие санитарные условия для работы медиков.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



На данный момент зарегистрировано 1447 заявок на вакцинацию коллективов на 216 893 человек.



Коллективы будут вакцинировать в той последовательности, в которой они записывались. Процесс будет зависеть от количества мобильных бригад.



Также в Минздраве напомнили компаниям необходимые условия для проведения вакцинации: