Сегодня Шмыгаль отчитается о работе Кабмина в первом полугодии и будет рассмотрено назначение Монастырского

09:55 16 июля Киев, Украина

На последнем пленарном заседании Верховной рады перед каникулами будут подведены итоги работы Кабинета министров за минувшее полугодие и рассмотрен вопрос назначения Дениса Монастырского на должность главы Министерства внутренних дел.



Об этом сообщает РБК-Украина.



Кроме этого, народные депутаты планируют создать временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования фактов коррупции в государственных предприятиях, учреждениях и организациях, находящихся в ведении Национальной академии аграрных наук Украины (проект постановления №5196), а также временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4" (проект постановления №5477).



Для рассмотрения в первом чтении предложены законопроекты №5002 "О внесении изменений в Закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле" и №4620 "О внесении изменений в Закон Украины "О внешнеэкономической деятельности" относительно совершенствования законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности".