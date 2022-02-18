Сегодня подписан еще один из земельных законов

11:46 24 Май Киев, Украина





"Закон №2194, который коренным образом меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной конституцией. Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел", – сказал он.



Президент подчеркнул, что закон окончательно возвращает громадам право распоряжаться своими землями.



"Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут исключительно украинцы", – добавил Зеленский.



Он напомнил, помимо 2194 Верховная Рада утвердила также второй важный закон для полноценного старта рынка земли – №2195, который вводит электронные аукционы по покупке-продаже земли. Зеленский отметил, что это гарантия наполнения местных бюджетов и возможности каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство.



Также он заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий размером площадью в два Крыма. Украина стала на шаг ближе к законной торговле землей - сегодня Владимир Зеленский подписал законопроект о земельной децентрализации - он позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.Президент подчеркнул, что закон окончательно возвращает громадам право распоряжаться своими землями.Он напомнил, помимо 2194 Верховная Рада утвердила также второй важный закон для полноценного старта рынка земли – №2195, который вводит электронные аукционы по покупке-продаже земли. Зеленский отметил, что это гарантия наполнения местных бюджетов и возможности каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство.Также он заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий размером площадью в два Крыма.

"В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", - заявил Зеленский.

Он уточнил, что по предварительным расчетам было незаконно присвоено около 5 млн гектар госземель.



Также, по его словам, за время моратория умерло почти 1 млн землевладельцев, а стоимость 1 га с/х земли стала самой низкой в Европе.