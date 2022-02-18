Сегодня подписан еще один из земельных законов

Украина стала на шаг ближе к законной торговле землей - сегодня Владимир Зеленский подписал законопроект о земельной децентрализации - он позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.
"Закон №2194, который коренным образом меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной конституцией. Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел", – сказал он.
Президент подчеркнул, что закон окончательно возвращает громадам право распоряжаться своими землями.
"Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут исключительно украинцы", – добавил Зеленский.
Он напомнил, помимо 2194 Верховная Рада утвердила также второй важный закон для полноценного старта рынка земли – №2195, который вводит электронные аукционы по покупке-продаже земли. Зеленский отметил, что это гарантия наполнения местных бюджетов и возможности каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство.
Также он заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий размером площадью в два Крыма.
"Закон №2194, который коренным образом меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной конституцией. Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел", – сказал он.
Президент подчеркнул, что закон окончательно возвращает громадам право распоряжаться своими землями.
"Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут исключительно украинцы", – добавил Зеленский.
Он напомнил, помимо 2194 Верховная Рада утвердила также второй важный закон для полноценного старта рынка земли – №2195, который вводит электронные аукционы по покупке-продаже земли. Зеленский отметил, что это гарантия наполнения местных бюджетов и возможности каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство.
Также он заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий размером площадью в два Крыма.
Он уточнил, что по предварительным расчетам было незаконно присвоено около 5 млн гектар госземель.
Также, по его словам, за время моратория умерло почти 1 млн землевладельцев, а стоимость 1 га с/х земли стала самой низкой в Европе.
Также, по его словам, за время моратория умерло почти 1 млн землевладельцев, а стоимость 1 га с/х земли стала самой низкой в Европе.
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