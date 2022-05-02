Сегодня под Офисом Президента пройдет ЛГБТ-прайд

12:21 30 июля Киев, Украина

Организаторы ЛГБТ-прайда обещают сегодня под Офисом Президента провести веселую поддержку законопроекта правительства относительно усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости, она пройдет в формате рейва.