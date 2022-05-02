Сегодня под Офисом Президента пройдет ЛГБТ-прайд

Организаторы ЛГБТ-прайда обещают сегодня под Офисом Президента провести веселую поддержку законопроекта правительства относительно усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости, она пройдет в формате рейва.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
"Участники поддержат принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости. Призываю украинцев быть толерантными друг к другу и уважать права каждого. Обращаюсь к Киевскому городскому голове Виталию Кличко осуществить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия. Прошу руководство Национальной полиции Украины обеспечить безопасность участников и обеспечить общественный порядок", - призвала Денисова.
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