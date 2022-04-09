Сегодня под Николаевом стартовали учения Казацкая булава-2021

10:50 12 июля Киев, Украина

С 12 по 24 июля в Николаевской области пройдут международные учения Казацкая булава-2021, в которых примут участие США, Великобритания, Канада и Швеция.

Об этом сообщила пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ

"Участие в учениях примут около двух тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров - Украины, США, Великобритании, Канады, Швеции", - говорится в сообщении.

Маневры и тренировки продлятся до 24 июля.



В ВСУ отметили, что одной из целей учений является улучшение совместимости между подразделениями Великобритании и Украины при планировании и проведении операций батальонно-тактического уровня.