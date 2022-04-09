Сегодня под Николаевом стартовали учения Казацкая булава-2021

С 12 по 24 июля в Николаевской области пройдут международные учения Казацкая булава-2021, в которых примут участие США, Великобритания, Канада и Швеция.
Об этом сообщила пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.
Маневры и тренировки продлятся до 24 июля.
В ВСУ отметили, что одной из целей учений является улучшение совместимости между подразделениями Великобритании и Украины при планировании и проведении операций батальонно-тактического уровня.
В ВСУ отметили, что одной из целей учений является улучшение совместимости между подразделениями Великобритании и Украины при планировании и проведении операций батальонно-тактического уровня.
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