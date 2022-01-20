Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли больницу с пациентами

В Красногоровке, в ночь с 4 на 5 мая российскими оккупантами была обстреляна больница и находящиеся с ней рядом жилые постройки. У всех зданий повреждены окна и электропроводка, на данный момент все они без электроснабжения.
Об этом сообщил пресс-центр 28 ОМБр.
При этом отмечается, что для достижения подобной преступной цели, они целенаправлено повреждают инфракструктуру городов, которая не имеет для них никакой ценности.
"Вот такой он - русский мир", - подытожили в бригаде.
"Вот такой он - русский мир", - подытожили в бригаде.
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