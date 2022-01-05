Сегодня на повестке дня в ВР стоит вопрос о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен

Верховная Рада на внеочередной сессии 25 августа рассмотрит вопрос повышения размера минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. Об этом говорится в повестке дня ВР на сегодняшний день.
Так, первым вопросом депутаты собираются рассмотреть инициированный Президентом законопроект №3963, которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы и установить ее с 1 сентября 5 тыс. грн в месячном размере (рост на 5,86%) и два альтернативных ему проекта. На сегодня минимальная зарплата в Госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.
Также парламент намерен принять проект постановления №3994, согласно которому поручить правительству провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба. Этим документом предусматривается, что победитель конкурса будет определен до 1 декабря.
Далее Рада планирует ратифицировать меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи от ЕС до 1,2 млрд евро (законопроект №0063) и финсоглашение с Европейским инвестиционным банком относительно 450 млн евро инвестиций в развитие дорожных объектов (законопроект №0055).
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что рискованно резко увеличивать минималку.
Ранее сообщалось, что правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год.
Так, первым вопросом депутаты собираются рассмотреть инициированный Президентом законопроект №3963, которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы и установить ее с 1 сентября 5 тыс. грн в месячном размере (рост на 5,86%) и два альтернативных ему проекта. На сегодня минимальная зарплата в Госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.
Также парламент намерен принять проект постановления №3994, согласно которому поручить правительству провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба. Этим документом предусматривается, что победитель конкурса будет определен до 1 декабря.
Далее Рада планирует ратифицировать меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи от ЕС до 1,2 млрд евро (законопроект №0063) и финсоглашение с Европейским инвестиционным банком относительно 450 млн евро инвестиций в развитие дорожных объектов (законопроект №0055).
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что рискованно резко увеличивать минималку.
Ранее сообщалось, что правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год.
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