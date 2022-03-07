Сегодня на Донбассе тишина по всей линии разграничения

По данным утренней сводки пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки режим тишины был нарушен единичным выстрелом со стороны противника. Никто из украинских воинов не пострадал. На сегодня, воскресенье, 11 октября, на Донбассе стоит тишина.

"Вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

В штабе отметили, что военнослужащие ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать пожары в Луганской области.

"Военнослужащими Вооруженных сил и пожарными ГСЧС ликвидированы пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, локализован очаг возгораний неподалеку Болотенного", – добавили в штабе ООС.

Напомним, за сутки 9 октября сепаратисты совершили одну огневую провокацию. Они сделали несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия в сторону позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы.