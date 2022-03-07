Сегодня на Донбассе тишина по всей линии разграничения

По данным утренней сводки пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки режим тишины был нарушен единичным выстрелом со стороны противника. Никто из украинских воинов не пострадал. На сегодня, воскресенье, 11 октября, на Донбассе стоит тишина.
С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.
В штабе отметили, что военнослужащие ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать пожары в Луганской области.
Напомним, за сутки 9 октября сепаратисты совершили одну огневую провокацию. Они сделали несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия в сторону позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии