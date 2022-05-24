Сегодня на Донбассе был смертельно ранен украинский военный

08:43 19 августа Киев, Украина

По данным пресс-службы штаба ООС, минувшие сутки прошли относительно спокойно. Всего три раза противник обстрелял позиции украинских войск. За вчерашние сутки никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. У Водяного, на Приазовье, сепаратисты обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра. При этом обошлось без потерь у ВСУ.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. В направлении Новоалександровки сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

О фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, что днем ранее на Донбассе зафиксировали 11 нарушений, был ранен боец ВСУ. Раненый украинский военный находится в лечебном учреждении в удовлетворительном состоянии.

Также на Луганщине в результате обстрела ранена местная жительница. Женщина получила ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали.