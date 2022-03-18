Сегодня ЕС намерен ввести четвертый пакет санкций в отношении Беларуси

21 июня Совет Евросоюза совместно с министрами иностранных дел стран-членов ЕС намерен утвердить пакет санкций в отношении Беларуси, окончательное его принятие запланировано на конец текущей недели.
Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат отметил, что ЕС стремился избегать экономических санкций, которые "наносят удар по всей экономике и благосостоянию людей", однако "поскольку правительство не меняет свою схему действий, мы должны наращивать давление".
В свою очередь глава МИД Финляндии Пекка Хаависто пояснил, что ЕС примет сегодня санкции за "нарушения прав человека и давление на оппозицию", а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair".
Хаависто также пообещал, что ЕС будет поддерживать контакты с белорусской оппозицией, находящейся за рубежом, в частности, встреча глав МИД ЕС начнется с рабочего завтрака с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
По данным СМИ, санкции ЕС затронут калийную промышленность, нефть и банковский сектор Беларуси.
В свою очередь глава МИД Финляндии Пекка Хаависто пояснил, что ЕС примет сегодня санкции за "нарушения прав человека и давление на оппозицию", а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair".
Хаависто также пообещал, что ЕС будет поддерживать контакты с белорусской оппозицией, находящейся за рубежом, в частности, встреча глав МИД ЕС начнется с рабочего завтрака с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
По данным СМИ, санкции ЕС затронут калийную промышленность, нефть и банковский сектор Беларуси.
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