Сегодня ЕС намерен ввести четвертый пакет санкций в отношении Беларуси

11:07 21 июня Киев, Украина

21 июня Совет Евросоюза совместно с министрами иностранных дел стран-членов ЕС намерен утвердить пакет санкций в отношении Беларуси, окончательное его принятие запланировано на конец текущей недели.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Белоруссии. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний", - сказал Боррель , добавив, что санкции будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после встречи глав государств. Они будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях я пока не могу говорить", - уточнил Боррель.

Дипломат отметил, что ЕС стремился избегать экономических санкций, которые "наносят удар по всей экономике и благосостоянию людей", однако "поскольку правительство не меняет свою схему действий, мы должны наращивать давление".



В свою очередь глава МИД Финляндии Пекка Хаависто пояснил, что ЕС примет сегодня санкции за "нарушения прав человека и давление на оппозицию", а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair".



Хаависто также пообещал, что ЕС будет поддерживать контакты с белорусской оппозицией, находящейся за рубежом, в частности, встреча глав МИД ЕС начнется с рабочего завтрака с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.



По данным СМИ, санкции ЕС затронут калийную промышленность, нефть и банковский сектор Беларуси.