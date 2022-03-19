Сегодня день выборов - в Украине открылись избирательные участки

Закончились предвыборные баталии, прошел «день тишины», наступил долгожданный день определения воли народа. Сегодня, в воскресенье, 25 октября, в Украине стартовали местные выборы - избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

В ходе местных выборов избираются новые составы сельских, поселковых, городских, районных и областных советов. Кроме того, каждые пять лет проводится переизбрание мэров, глав сел и поселков.

В этом году выборы состоятся по всей стране, кроме временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса и АР Крым. В частности, ЦИК отменила выборы в 18 громадах Донецкой и Луганской областей, по решению военно-гражданских администраций в этих регионах.

Напомним, что реклама в Facebook обошлась партиям в миллионы долларов. Предвыборная кампания в социальной сети была особенно насыщенной в последние дни перед голосованием.