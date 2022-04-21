Сегодня Байден официально объявит кандидатов на ключевые посты в администрации США

05:49 24 ноября Киев, Украина

Несмотря на отсутствие утверждения Сената, Джозеф Байден готов во вторник, 24 ноября официально огласить свою новую команду.



"Мы сделаем первые назначения в кабинет во вторник на этой неделе, избранный президент в восторге от своей команды и рассчитывает представить ее стране", - сообщила в эфире телеканала Fox News старший советник штаба демократов Кейт Бедингфилд.



Но, несмотря на то, что Байден, возможно, и представит членов своей администрации, сам этот факт не носит официального характера, поскольку такие назначения в соответствии с американским законодательством должны пройти через утверждение Сената, который, по итогам выборов может остаться республиканским.



Между тем, в понедельник штаб распространил заявление, в котором, в частности, говорилось: "Сегодня избранный президент Джо Байден объявил ключевых членов команд по внешней политике и национальной безопасности, в том числе, "Мы сделаем первые назначения в кабинет во вторник на этой неделе, избранный президент в восторге от своей команды и рассчитывает представить ее стране", - сообщила в эфире телеканала Fox News старший советник штаба демократов Кейт Бедингфилд.Но, несмотря на то, что Байден, возможно, и представит членов своей администрации, сам этот факт не носит официального характера, поскольку такие назначения в соответствии с американским законодательством должны пройти через утверждение Сената, который, по итогам выборов может остаться республиканским.Между тем, в понедельник штаб распространил заявление, в котором, в частности, говорилось: "Сегодня избранный президент Джо Байден объявил ключевых членов команд по внешней политике и национальной безопасности, в том числе, Энтони Блинкена на пост главы госдепартамента".



Блинкен в 2013-2015 годы был заместителем советника по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы. Блинкен считался одним из ведущих кандидатов на пост главы госдепа, и после работы в качестве заместителя советника по нацбезопасности он был повышен до заместителя госсекретаря при президенте Обаме (эту должность он занимал в 2015-2017 годы).



Согласно заявлению, советником по нацбезопасности президента США Байден хочет назначить Джейка Салливана - одного из ближайших помощников Хиллари Клинтон, являвшейся госсекретарем США в 2009 - 2013 годах. Салливан, как и Блинкен, был советником Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом США (Блинкен - в 2009-2013 годах, а Салливан - в 2013-2014 годах).



Директором Национальной разведки Байден рассчитывает назначить бывшего заместителя советника президента США по национальной безопасности Эврил Хэйнс, которая занимала этот пост с 2015 по 2017 год. До этого Хэйнс работала в должности заместителя директора ЦРУ (2013-2015 годы).



Планируется, что бывший замминистра по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет должность министра внутренней безопасности, а бывший помощник госсекретаря по вопросам Африки при Обаме Линда Томас-Гринфилд станет постпредом США при ООН.



Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США в 2013-2017 годы, может стать специальным посланником президента по вопросам климата.



"Эти опытные, проверенные кризисом лидеры немедленно приступят к работе для восстановления наших институтов, обновления и переосмысления американского лидерства, чтобы обеспечить безопасность американцам дома и за границей и ответить на определяющие проблемы нашего времени - от инфекционных заболеваний до терроризма, распространения ядерного оружия, киберугроз и климатических изменений", - говорится в заявлении штаба.