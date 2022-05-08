СБУ вернула в Мининфраструктуры Госреестр моряков, который ранее захватили рейдеры

12:24 03 августа Киев, Украина





Об этом стало известно сегодня во время совместного брифинга Киберспецы Службы безопасности Украины завершили передачу госреестра документов моряков, который был возвращен из-под контроля третьих лиц. Сейчас Минцифра и Мининфраструктуры чтобы восстановить работу сервисов.Об этом стало известно сегодня во время совместного брифинга СБУ , Министерства инфраструктуры и Минцифры

«Первоочередная задача Минцифры — сделать основные сервисы снова доступными для пользователей. Сейчас этим занимается большая команда специалистов. Среди дальнейших планов по работе с реестром — его совершенствование и установление интеграции с Единым государственным демографическим реестром, Единой государственной электронной базой по вопросам образования, а также порталом «Дія». Это позволит морякам быстро, удобно и без коррупционных платежей получать необходимые им услуги», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В обновленном реестре можно будет найти всю необходимую информацию о моряке — от документов об образовании и квалификационных документов до медицинских сертификатов. Кроме того, ведутся переговоры о закупке Crew Evaluation System 6.0 — всемирно признанной системы компьютерного тестирования моряков. Это позволит сделать процесс оценки квалификации более прозрачным и убрать из него человеческий фактор, коррупцию и взятки.



Напомним, на прошлой неделе СБУ разоблачила и заблокировала масштабную схему с переаттестацией моряков. Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование и подтвердить свою квалификацию через личный кабинет, то ему создавали препятствия — задерживали сертификаты квалификации или искажали результаты тестирования. Чтобы получить необходимые документы, моряк обращался к посредникам. Они загружали документы в реестр, создавали положительный результат тестов подтверждения квалификации. Моряку не нужно было проходить учебные курсы или медицинское обследование. Эти услуги стоили $3 — 8 тысяч (в зависимости от должности моряка). Ежегодный оборот — $150 миллионов.