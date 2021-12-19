СБУ провела обыски в структурах, привлеченных к ратификации «Харьковских соглашений»

07:35 17 Март Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в Кабмине, Верховной Раде, Совете нацбезопасности и МИД.

Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве. Среди прочего, обыски проводились в Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении ВР, в Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины, Кабинете Министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.



В ходе обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия. В частности, относительно увеличения количества личного состава воинских формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма, и ущерба экономическим интересам.

В документе делается вывод: "Пребывание ЧФ РФ на территории Украины является существенным дестабилизирующим фактором общественной ситуации в АР Крым и источником проведения на полуострове информационно-пропагандистской кампании, которая демонстрирует нежелание выполнять обязательства в отношении вывода ЧФ РФ с территории полуострова".

СБУ проводит соответствующие следственные и процессуальные действия, соблюдая все требования действующего законодательства, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.



Осознавая повышенный интерес общества к этому делу, Служба регулярно будет информировать общественность о ходе дела.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 11 марта поручил Службе безопасности Украины изучить обстоятельства голосования народных депутатов шестого созыва за "Харьковские соглашения" и, в случае подтверждения признаков государственной измены, - возбудить против них уголовные дела по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.