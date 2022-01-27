СБУ проведет антитеррористические учения во Львовской области

В период с 12 по 14 мая во Львовской области координационная группа Антитеррористического центра при СБУ проведет масштабные учения.
Как сообщает областное управление СБУ, тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным.
Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобильного транспорта.
СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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