СБУ проведет антитеррористические учения во Львовской области

15:48 10 Май Киев, Украина

В период с 12 по 14 мая во Львовской области координационная группа Антитеррористического центра при СБУ проведет масштабные учения.

Как сообщает областное управление СБУ, тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г.Жовква, пгт Куликов и г. Дубляны с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - сказано в сообщении в Facebook.

Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобильного транспорта.



СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.