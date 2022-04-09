СБУ предотвратила нелегальный экспорт газотурбинной продукции в Россию

11:21 13 ноября Киев, Украина

СБУ раскрыла преступные намерения украинских предпринимателей незаконного вывоза на территорию РФ газотурбинной продукции для нужд ВМФ России

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.



Оперативники спецслужбы установили, что представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.



Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.



Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечению к ответственности виновных лиц.