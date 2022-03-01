СБУ: партия Петра Порошенко распространяет фейковую информацию

15:51 06 Октябрь Киев, Украина

Европейская солидарность" во главе с Петром Порошенко, желая получить дополнительные электоральные баллы, распространяет фейки и использует грязные технологии.

Служба безопасности Украины, ознакомившись с заявлением народных депутатов фракции «Европейская солидарность» о якобы давлении со стороны СБУ и требовании предоставить данные о кандидатах на местных выборах в Донецкой и Луганской областях, официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Сотрудники СБУ не присылали партии «ЕС» никаких писем подобного содержания.

В частности, такие исходящие номера, как в «документе», на который ссылается партия, не используются Главным Управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит. Кроме того, руководитель, чья поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не выполнял временные обязанности начальника управления.

Подчеркиваем, что Служба безопасности Украины четко придерживается действующего законодательства и действует исключительно в соответствии со статьей 19 Конституции Украины и статьи 2 Закона Украины «О Службе безопасности Украины».

Все заявления представителей фракции «Европейская солидарность» по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму политических выборов и желание получить дополнительные электоральные баллы.

Мы призываем все без исключения политические партии, которые сегодня принимают участие в выборах, не прибегать к манипуляциям, фейкам и грязным технологиям. И тем более не пытаться втянуть в этот процесс силовые структуры, которые отвечают за безопасность государства и его граждан.

Просим СМИ не распространять непроверенную информацию, а в случае необходимости обращаться в Службу за официальными комментариями.