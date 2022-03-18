СБУ остановила работу предприятия, которое сливало токсичные отходы при переработке российского глицерина

10:30 20 июня Киев, Украина

18 июня служба безопасности Украины провела операцию, в ходе которой приостановила работу компании в Винницкой области. Согласно предварительным данным, предприятие сливало токсичные отходы недалеко от населенных пунктов. На территории компании также нашли тонны опасных веществ.

"Объем захороненных отходов составлял 500 тонн в месяц. Работала компания таким образом несколько лет, наращивая количество производства. Ее деятельность могла привезти к существенному загрязнению среды и создать экологическую катастрофу", - сообщил спикер СБУ в Винницкой области Денис Закаблук.

Токсичные вещества были отходами очистки глицерина.

Местные чиновники заявляли, что предприятие работает законно, разрешение на захоронение химикатов есть. Само производство расположено в городе Калиновка. Доступ к заводу ограничен.

Следователи СБУ, изъяв документы с завода, выяснили, что глицерин поставляет в Украину российская компания, и уже очищенный забирает обратно.

"Согласно договору с российской компанией, в Украину прибывало техническое сырье глицерин, которое здесь перерабатывалось, отходы должны утилизироваться должным образом", - отметил спикер СБУ в Винницкой области Денис Закаблук.

В СБУ уже открыли производство по статье экоцид. Руководству может грозить даже уголовная ответственность.