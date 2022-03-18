СБУ остановила работу предприятия, которое сливало токсичные отходы при переработке российского глицерина

18 июня служба безопасности Украины провела операцию, в ходе которой приостановила работу компании в Винницкой области. Согласно предварительным данным, предприятие сливало токсичные отходы недалеко от населенных пунктов. На территории компании также нашли тонны опасных веществ.
Токсичные вещества были отходами очистки глицерина.
Местные чиновники заявляли, что предприятие работает законно, разрешение на захоронение химикатов есть. Само производство расположено в городе Калиновка. Доступ к заводу ограничен.
Следователи СБУ, изъяв документы с завода, выяснили, что глицерин поставляет в Украину российская компания, и уже очищенный забирает обратно.
В СБУ уже открыли производство по статье экоцид. Руководству может грозить даже уголовная ответственность.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии