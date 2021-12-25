СБУ обнаружила арсенал с оружием в Луганской области

Совсем недавно на территорию оккупированных районов Донбасса прибыл канвой с российской гуманитарной помощью, и вот появились новые находки.
Сотрудники Службы безопасности обнаружили в подземном тайнике на Луганщине гранатометы, артиллерийские снаряды, противопехотные мины и гранаты.
Арсенал нашли вблизи жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. Изъято 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 и более 7 тысяч патронов различного калибра.
Сейчас в СБУ проверяют информацию о причастности пророссийских боевиков к обустройству схрона.
Изъятое вооружение передали группе разминирования для уничтожения.
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