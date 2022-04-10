СБУ блокировала очередную пророссийскую сеть интернет-агитаторов

12:43 12 июля Киев, Украина

Сотрудниками СБУ блокирована противозаконная деятельность межрегиональной сети вражеских агентов: Киев, Мариуполь, Днепр, Кировоград. Их деятельность через различные интернет-ресурсы была направлена на изменение государственных границ Украины и разжигание межнационального конфликта.

Об этом говорится на сайте СБУ.



Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами их противоправной деятельности.



Установлено, что для анонимизации общения с «кураторами» участники сети использовали карточки иностранного оператора сотовой связи.



В Киеве:



в ходе спецоперации разоблачен координатор столичной кибергруппировки, которая распространяла призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведению агрессивной войны. Кроме того, злоумышленники специализировались на распространении дезинформации на основе публикаций так называемых «блоггеров» российских интернет-ресурсов.



Для проведения незаконной деятельности участники группы создали 4 сайта и 5 сообществ в соцсетях.



В Мариуполе:



киберспециалисты СБУ разоблачили участников сети, которые размещали в интернете материалы по изменению границ государственной границы. Инструкции для проведения информационных атак они получали от «координаторов» с ОРДЛО.



В Днепре:



заблокирована деятельность местного интернет-агитатора. Злоумышленник публично призывал к нарушению территориальной целостности нашего государства и поддержке незаконных вооруженных формирований. Свои публикации он размещал на своей странице в одной из социальных сетей.



Лингвистическая экспертиза подтвердила принадлежность обнаруженного контента к материалам, которые представляют угрозу государственной безопасности.



На Кировоградщине:



разоблачили пропагандиста, который через соцсети призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.



В СБУ продолжаются мероприятия, направленные на выявление и блокирование попыток иностранных спецслужб использовать интернет-пространство для проведения подрывной деятельности против Украины.