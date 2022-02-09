СБУ блокировала "ботоферму", которая разжигала межэтническую вражду и пропагандировала сепаратизм

Из сообщения пресс-службы СБУ стало известно, что на территории Украины блокирована деятельность крупной "ботофермы", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.
Так, оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.
В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм", задействова специализированное телекоммуникационное оборудование. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.
СБУ блокировала деятельность мощной ботофермы, которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн 01
Во время проведения обысков по адресам организаторов противоправной схемы изъяты техника и сим-карты на сумму свыше 1 млн гривен, а именно: 3 сим-банка на 16 портов каждый, 2 сим-банка на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 тыс. сим-карт, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.
Продолжается досудебное следствие.
Операция проводилась Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ совместно с Соломенским управлением полиции ГУ Нацполиции г. Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратурой № 9.
Так, оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.
В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм", задействова специализированное телекоммуникационное оборудование. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.
СБУ блокировала деятельность мощной ботофермы, которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн 01
Во время проведения обысков по адресам организаторов противоправной схемы изъяты техника и сим-карты на сумму свыше 1 млн гривен, а именно: 3 сим-банка на 16 портов каждый, 2 сим-банка на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 тыс. сим-карт, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.
Продолжается досудебное следствие.
Операция проводилась Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ совместно с Соломенским управлением полиции ГУ Нацполиции г. Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратурой № 9.
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