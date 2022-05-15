СБУ 13 августа начинает масштабные учения на Донбассе

17:48 12 августа Киев, Украина

Завтра, 13 августа на территории Донецкой и Луганской областей стартуют масштабные многоэтапные плановые учения СБУ.
 
Об этом сообщает региональное управление спецслужбы в четверг, 12 августа.

Указано, что многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам  будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники.

СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

Гражданам напоминают, что при необходимости передвижения по городу нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к незаконным вооруженным формированиям, жителей призывают немедленно сообщать силовикам.