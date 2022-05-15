СБУ 13 августа начинает масштабные учения на Донбассе

17:48 12 августа Киев, Украина

СБУ. Завтра, 13 августа на территории Донецкой и Луганской областей стартуют масштабные многоэтапные плановые учения

Об этом сообщает региональное управление спецслужбы в четверг, 12 августа.



Указано, что многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники.



СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.



Гражданам напоминают, что при необходимости передвижения по городу нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).



В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к незаконным вооруженным формированиям, жителей призывают немедленно сообщать силовикам.