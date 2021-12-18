Сбитый самолет МАУ: детали переговоров с Ираном

16:42 03 Август Киев, Украина

На базе двух международных конвенций начаты переговоры с иранской стороной, по поводу компенсаций, проведения расследования и привлечение к ответственности виновных лиц, за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин

"Мы начали переговоры на базе двух международных конвенций, членами которых являются как иранская сторона, так и Украины. В частности, речь идет о Чикагской конвенции и Монреальской. Кроме того, частью наших переговоров было применение соглашения о международно-правовой помощи по уголовным делам между двумя государствами. Мы долго говорили и задавали вопросы", - рассказал Енин.

Он отметил, что иранская сторона обещала обеспечить проведение расследования.

"Кроме того, мы говорили о привлечении виновных к ответственности. От первого человека, который нажала на кнопку, до тех людей, которые были ответственны за организацию системы безопасности и тех, кто отвечал за координацию взаимодействий гражданско-военного секторов... У меня нет иллюзий по поводу переговоров. Мы начали говорить, и это уже хорошо. Мы четко обозначили иранской стороне свои требования: обеспечение объективного и прозрачного расследования, ответственность иранской стороны за сбивание украинского самолета, предоставление гарантий не повторения подобных инцидентов в будущем и обеспечение достойного уровня компенсаций", - сообщил замминистра.

Енин добавил, что все это довели до иранской стороны.

"Должен признать, что иранская сторона достойно вела себя и подтвердила свою готовность соблюдать обязательства в рамках международных конвенций. Мы запланировали продолжение переговорного процесса", - резюмировал он.

Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования причин трагедии.