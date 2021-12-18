Сбитый самолет МАУ: детали переговоров с Ираном

На базе двух международных конвенций начаты переговоры с иранской
стороной, по поводу компенсаций, проведения расследования и привлечение к ответственности виновных лиц, за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины".
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин
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"Мы начали переговоры на базе двух международных конвенций, членами которых являются как иранская сторона, так и Украины. В частности, речь идет о Чикагской конвенции и Монреальской. Кроме того, частью наших переговоров было применение соглашения о международно-правовой помощи по уголовным делам между двумя государствами. Мы долго говорили и задавали вопросы", - рассказал Енин.
Он отметил, что иранская сторона обещала обеспечить проведение расследования.
"Кроме того, мы говорили о привлечении виновных к ответственности. От первого человека, который нажала на кнопку, до тех людей, которые были ответственны за организацию системы безопасности и тех, кто отвечал за координацию взаимодействий гражданско-военного секторов... У меня нет иллюзий по поводу переговоров. Мы начали говорить, и это уже хорошо. Мы четко обозначили иранской стороне свои требования: обеспечение объективного и прозрачного расследования, ответственность иранской стороны за сбивание украинского самолета, предоставление гарантий не повторения подобных инцидентов в будущем и обеспечение достойного уровня компенсаций", - сообщил замминистра.
Енин добавил, что все это довели до иранской стороны.
"Должен признать, что иранская сторона достойно вела себя и подтвердила свою готовность соблюдать обязательства в рамках международных конвенций. Мы запланировали продолжение переговорного процесса", - резюмировал он.
Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования причин трагедии.
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