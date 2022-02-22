СБ ООН требует прекращения конфликта: Армения и Азербайджан должны сесть за стол переговоров

06:09 30 Сентябрь Киев, Украина

В ходе закрытых переговоров, которые состоялись во вторник, 29 сентября, председатель Совета Безопасности ООН заявил, что Армения и Азербайджан должны незамедлительно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.



"Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам", - отметил председатель Абду Абарри.



Кроме того, он анонсировал встречи с послами обеих стран-сторон конфликта в Нагорном Карабахе, если возникнет необходимость.



"Если будет необходимость, мы будем разговаривать с обоими послами, чтобы они могли прийти к взаимопониманию", - подчеркнул Абарри.



Как известно, формат закрытых переговоров подразумевает участие только 15 стран Совбеза. Таким образом, представители Армении и Азербайджана на них не присутствовали.



Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией не имеют смысла, поскольку армянский премьер-министр публично назвал Карабах частью Армении.