Санкции против РФ: Зеленский ввел в действие санкции против российских СМИ

06:30 24 Март Киев, Украина

Указом президента, санкции в отношении российских СМИ, физических лиц и компаний, в кротчайшие сроки должны быть приведены в исполнение.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Зеленский постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".



В санкционный список попали ряд российских СМИ - "Интернет-пресса", "ТАСС", Лента.ру, Газета.ру, государственный медиахолдинг "Россия сегодня", "СМИ 2". Также в списке - ряд компаний, работающий в оккупированном Крыму: "Черноморнефтегаз", "Массандра", страховая компания "Росгосстрах" и другие.



Также в списке следующие лица:



- Горовой Александр Владимирович, первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции;



- Казакова Валентина Львовна, начальник главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции;



- Адзинов Кирилл Олегович, начальник управления по организации разрешительно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ;



- Левченко Олег Сергеевич, начальник управления по вопросам миграции главного управления министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, полковник полиции;



- Гурьянова Анна Алексеевна, начальник отдела управления федеральной миграционной службы России по Ростовской области в г. Новошахтинск;



- Хлыстов Владимир Александрович, начальник отдела по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел РФ по Неклиновскому району Ростовской области;



- Агарков Олег Павлович, начальник главного управления министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции;



- Башкин Александр Давыдович, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;



- Вуколов Всеволод Львович, заместитель министра труда и социальной защиты РФ;



- Зубов Игорь Николаевич, статс-секретарь-заместитель министра внутренних дел РФ, государственный советник РФ 1 класса;



- Карлин Александр Богданович, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;



- Меньщиков Владислав Владимирович, руководитель 1-й службы (службы контрразведки федеральной службы безопасности РФ, член правительственной комиссии РФ по миграционной политике;



- Нарусова Людмила Борисовна, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;



- Рукавишникова Ирина Валерьевна, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;



- Цепкин Олег Владимирович, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;



- Минин Алексей Валерьевич;



- Моренец Алексей Сергеевич;



- Серебряков Евгений Михайлович;



- Сотников Олег Михайлович;



- Горшков Михаил Константинович;



- Моляков Сергей Александрович;



- Ганов Александр Николаевич;



- Рыженькин Леонид Кронидович.



Кроме этого, под санкции попали депутаты Европарламента, ездившие в оккупированный Россией Крым:



- Виржини Жорон - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";



- Лакапель Жан-Лин - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";



- Оливье Филипп - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия".



К лицам и компаниям из санкционного списка будут применены следующие экономические меры:



- блокировка активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;



- ограничение торговых операций;



- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;



- ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;



- другие санкции, которые будут отвечать принципам их применения, установленным законодательством (прекращение финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/серверам, в том числе к субдоменам).