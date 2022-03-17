Санкции против 1,7 тыс человек продлятся - СНБО

На сайте Офиса президента появилась информация о продолжении санкций против 1,7 тысячи лиц, чьи меры пресечения истекали 21 июня 2021 года. Три года назад Совет национальной безопасности и обороны утвердил указ главы государства №176.

На брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что часть людей из указанного списка уже умерли. Однако санкции продлены в отношении тех, кто числится в реестрах.

Отметим, что среди фигурантов были глава Чечни Рамзан Кадыров, певец Иосиф Кобзон, российский пропагандист Дмитрий Киселев, депутат Госдумы РФ Борис Резник, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

СНБО на заседании 18 июня ввел полный пакет санкций против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Также под ограничения попали двое россиян из списка Forbes Сергей Чемезов и Михаил Шелков. Кроме того, были введены санкции против лиц, причастных к кибератаке на Украину в 2017 году.