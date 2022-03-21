Саммит по Крыму должен завершиться подписанием документа о деоккупации - постпред президента

07:02 23 июня Киев, Украина

Саммит Крымской платформы, запланированный на 23 августа, должен принять итоговый документ, который охватит все ключевые вопросы, связанные с захваченным Россией полуостровом.

Об этом заявил постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

"Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией, которая будет включать все ключевые вопросы и проблемные сферы по временной оккупации Крыма Российской Федерацией", - отметил Кориневич.

Он добавил, что такой документ будет важным результатом саммита, в том числе для людей, которые ежедневно занимаются только вопросами Крыма.



Представитель президента рассказал, что



С этой целью в Киеве заработает офис Крымской платформы, укомплектован персоналом, который будет заниматься только вопросами Крыма в режиме 24/7, анонсировал он.



Представитель президента рассказал, что Крымская платформа будет действовать на постоянной основе как процесс, "который не остановится, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция Крыма".С этой целью в Киеве заработает офис Крымской платформы, укомплектован персоналом, который будет заниматься только вопросами Крыма в режиме 24/7, анонсировал он.

Для ускорения деоккупации и реинтеграции важно реализовывать конкретные проекты в рамках платформы, чего «не хочет Россия», считает Антон Кориневич – это могут быть и «небольшие» проекты, как создание Музея крымскотатарской культуры в Киеве либо открытие больницы или университета в Геническе – недалеко от административной границы Крыма.