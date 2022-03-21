Саммит по Крыму должен завершиться подписанием документа о деоккупации - постпред президента

Саммит Крымской платформы, запланированный на 23 августа, должен принять итоговый документ, который охватит все ключевые вопросы, связанные с захваченным Россией полуостровом.
Об этом заявил постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.
Он добавил, что такой документ будет важным результатом саммита, в том числе для людей, которые ежедневно занимаются только вопросами Крыма.
Представитель президента рассказал, что Крымская платформа будет действовать на постоянной основе как процесс, "который не остановится, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция Крыма".
С этой целью в Киеве заработает офис Крымской платформы, укомплектован персоналом, который будет заниматься только вопросами Крыма в режиме 24/7, анонсировал он.
Для ускорения деоккупации и реинтеграции важно реализовывать конкретные проекты в рамках платформы, чего «не хочет Россия», считает Антон Кориневич – это могут быть и «небольшие» проекты, как создание Музея крымскотатарской культуры в Киеве либо открытие больницы или университета в Геническе – недалеко от административной границы Крыма.
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