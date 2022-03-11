Саммит НАТО в Брюсселе рассмотрит агрессивную политику и действия России

07:04 14 июня Киев, Украина

Сегодня, 14 июня, в Брюсселе пройдет 32-й саммит НАТО, в котором примет участие президент США Джо Байден. Встреча будет продолжаться всего один день и состоять из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа.

В ходе саммита лидеры стран НАТО ключевое внимание уделят новой Стратегической концепции альянса, которая учитывает угрозы со стороны России и Китая.

"Союзники альянса договорятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО, которая определит наш подход к формирующейся стратегической среде. Концепция должна учитывать агрессивную политику и действия России, а также вызовы со стороны Китайской народной Республики в отношении нашей коллективной безопасности, процветания и ценностей", – отметили в американской администрации.

Обновленная Стратегия также будет включать новую политику защиты от терроризма, киберзащиты и план мер по борьбе с климатическими изменениями.

Участники саммита должны принять решение о начале разработки нового базового документа НАТО. Планируется, что работа над новой концепцией завершится в 2022 году.

Среди других ключевых тем встречи союзников блока: контроль над вооружениями, сохранение технологического преимущества, разделение расходов на оборону, инвестирование в НАТО, готовность к пандемиям и стихийным бедствиям и более глубокое партнерство.

Как указали в Белом доме, в ходе предстоящего саммита лидеры стран-участниц альянса "подтвердят приверженность политике открытых дверей НАТО, которая открывает путь к членству в альянсе для любой европейской страны", разделяющей ценности НАТО и выполняющей необходимые обязательства.

Кроме того, важной темой саммита станет усиление сдерживания и обороны.