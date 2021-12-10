С завтрашнего дня Винница включена в "красную" зону карантина

Вместе с Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областями в "красную" зону с 13 марта будет включена и Винницкая область.
Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.
Таким образом, в городе будет запрещено проводить массовые культурные и развлекательные мероприятия, а также не разрешена работа спортивных заведений.
Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с субботы, 13 марта.
Тем временем, мэр города Сергей Моргунов на брифинге рассказал, что в городских больницах Винницы заняты все реанимационные койки для больных коронавирусом, медики падают с ног из-за возросшей нагрузки.
Моргунов отметил, что в январе было 509 коек стационара для больных COVID-19, сейчас 805 – но этого уже становится недостаточно.
По его словам, Винницкая область уже две недели находится на грани попадания в красную зону карантина, а нагрузка на систему здравоохранения возросла в три раза. Медики говорят о возрастании агрессивности вируса, увеличилось число госпитализаций в тяжелом состоянии и летальность.
"Наши врачи и медицинский персонал уже падают с ног. Третья волна COVID-19 у нас началась в середине февраля и продолжается практически месяц", – сказал Моргунов.
Он добавил, что никаких, даже сдержанных прогнозов по ослаблению сейчас нет.
Напомним, по итогам минувших суток Винницкая область лидирует в Украине по числу новых случаев коронавируса - 940.
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