С завтрашнего дня Винница включена в "красную" зону карантина

17:42 12 Март Киев, Украина

Вместе с Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областями в "красную" зону с 13 марта будет включена и Винницкая область.

Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.

"Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19... в Виннице вводятся карантинные ограничения красного уровня о запрете проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры", - говорится в сообщении.

Таким образом, в городе будет запрещено проводить массовые культурные и развлекательные мероприятия, а также не разрешена работа спортивных заведений.



Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с субботы, 13 марта.



Тем временем, мэр города



Моргунов отметил, что в январе было 509 коек стационара для больных COVID-19, сейчас 805 – но этого уже становится недостаточно. Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с субботы, 13 марта.Тем временем, мэр города Сергей Моргунов на брифинге рассказал, что в городских больницах Винницы заняты все реанимационные койки для больных коронавирусом, медики падают с ног из-за возросшей нагрузки.Моргунов отметил, что в январе было 509 коек стационара для больных COVID-19, сейчас 805 – но этого уже становится недостаточно.

"По состоянию на 12 марта в городских больницах занято 709 мест. Подключены к кислороду 604 пациента, а 67 пациентов на СРАР (искусственной вентиляции легких, – ред.) в тяжелом состоянии. Сегодня заняты все реанимационные койки", – сказал Моргунов.

По его словам, Винницкая область уже две недели находится на грани попадания в красную зону карантина, а нагрузка на систему здравоохранения возросла в три раза. Медики говорят о возрастании агрессивности вируса, увеличилось число госпитализаций в тяжелом состоянии и летальность.



"Наши врачи и медицинский персонал уже падают с ног. Третья волна COVID-19 у нас началась в середине февраля и продолжается практически месяц", – сказал Моргунов.



Он добавил, что никаких, даже сдержанных прогнозов по ослаблению сейчас нет.



Напомним, по итогам минувших суток Винницкая область лидирует в Украине по числу новых случаев коронавируса - 940.