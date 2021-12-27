С сегодняшнего дня началось оформление "карантинных" 8 000. Инструкция

С сегодняшнего дня ФОПы и наемные работники могут подавать заявки на получение 8 тысяч гривен из-за карантинных ограничений, от которых пострадал их бизнес либо трудовая занятость. Выплаты касаются только того бизнеса, который зарегистрирован в "красной"зоне.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Для подачи заявления необходимо:
Для подачи заявления необходимо:
- Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
- "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям выплаты.
- Выбрать область, в которой производится деятельность.
- Подтвердить свое текущее место работы.
- Ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет.
- Проверить и отправить сформированное заявление.
- Получить уведомление о зачислении выплаты.
Если деятельность проводится в области, которая была отнесено к "красной" зоне в течение февраля-марта 2021 года, подать заявление можно до 18 мая 2021 года включительно.
С 19 апреля начинается оформление выплат ФОПам, чей бизнес пострадал из-за карантинных ограничений. Компенсацию в размере 8 тысяч гривен смогут получить предприниматели и наемные работники из регионов "красной" зоны. При этом их вид деятельности должен соответствовать перечню КВЭД, который утвердил Кабмин, пишет издание.
На получение выплат с 19 апреля могут зарегистрироваться ФОПы и наемные работники предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность на время действия "красной" зоны карантина.
Соответствующий перечень основных видов экономической деятельности, подпадающих под ограничения, был утвержден правительством.
В частности, в списке КВЭДов:
- розничная торговля разными группами непродовольственных товаров,
- услуги сферы общепита, развлечений,
- деятельность музеев, библиотек, архивов, кино и театров, спортклубов и фитнес-центров,
- услуги химчисток, ремонтных мастерских.
Закон о поддержке малого бизнеса в случае ужесточения карантина в Украине вступил в силу 9 апреля.
Согласно документу, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые понесли убытки в связи с введением дополнительных карантинных мер, могут рассчитывать на получение единовременной помощи из госбюджета при следующих условиях:
Согласно документу, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые понесли убытки в связи с введением дополнительных карантинных мер, могут рассчитывать на получение единовременной помощи из госбюджета при следующих условиях:
- в регионе, где зарегистрирован ФОП, установлен "красный" уровень эпидемической опасности;
- вид основной деятельности предприятия соответствует утвержденному перечню Кабмина;
- отсутствует долг по уплате ЕСВ за последний квартал (для наемных работников) за 6 месяцев последнего отчетного года (для ФОП);
- максимальная зарплата наемного работника не должна превышать 30 тысяч гривен в месяц;
- на момент подачи заявки о компенсации ФОП зарегистрирован более 3 месяцев;
- ФОП не является одновременно наемным работником.
Программа компенсаций рассчитана на весь 2021 год. Стоит отметить, что услуга будет доступна и для тех граждан, которые получили "карантинные выплаты" из-за зимнего локдауна в конце 2020 года.
Оформить заявку на получение компенсации можно в течение 30 дней со дня введения "красного" уровня в области.
Если человек работает в регионе, в котором такие ограничения действовали ранее, то отсчет 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона, то есть с 19 апреля 2021.
Например, если карантин "красной" зоны был введен в феврале-марте 2021, то подать заявление можно до 18 мая 2021 включительно.
Выплата производится на указанный в заявке счет. Пенсионный фонд осуществляет перечисление средств не позднее следующего операционного дня после ее подачи.
Оформить заявку на получение компенсации можно в течение 30 дней со дня введения "красного" уровня в области.
Если человек работает в регионе, в котором такие ограничения действовали ранее, то отсчет 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона, то есть с 19 апреля 2021.
Например, если карантин "красной" зоны был введен в феврале-марте 2021, то подать заявление можно до 18 мая 2021 включительно.
Выплата производится на указанный в заявке счет. Пенсионный фонд осуществляет перечисление средств не позднее следующего операционного дня после ее подачи.
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