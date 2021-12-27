С сегодняшнего дня началось оформление "карантинных" 8 000. Инструкция

12:39 19 Апрель Киев, Украина

С сегодняшнего дня ФОПы и наемные работники могут подавать заявки на получение 8 тысяч гривен из-за карантинных ограничений, от которых пострадал их бизнес либо трудовая занятость. Выплаты касаются только того бизнеса, который зарегистрирован в "красной"зоне.

Об этом рассказывает РБК-Украина.



Для подачи заявления необходимо:

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

"Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям выплаты.

Выбрать область, в которой производится деятельность.

Подтвердить свое текущее место работы.

Ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет.

Проверить и отправить сформированное заявление.

Получить уведомление о зачислении выплаты.

Если деятельность проводится в области, которая была отнесено к "красной" зоне в течение февраля-марта 2021 года, подать заявление можно до 18 мая 2021 года включительно.



С 19 апреля начинается оформление выплат ФОПам, чей бизнес пострадал из-за карантинных ограничений. Компенсацию в размере 8 тысяч гривен смогут получить предприниматели и наемные работники из регионов "красной" зоны. При этом их вид деятельности должен соответствовать перечню КВЭД, который утвердил Кабмин, пишет издание.



На получение выплат с 19 апреля могут зарегистрироваться ФОПы и наемные работники предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность на время действия "красной" зоны карантина.



Соответствующий перечень основных видов экономической деятельности, подпадающих под ограничения, был утвержден правительством.



В частности, в списке КВЭДов:

розничная торговля разными группами непродовольственных товаров,

услуги сферы общепита, развлечений,

деятельность музеев, библиотек, архивов, кино и театров, спортклубов и фитнес-центров,

услуги химчисток, ремонтных мастерских.

Закон о поддержке малого бизнеса в случае ужесточения карантина в Украине вступил в силу 9 апреля.



Согласно документу, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые понесли убытки в связи с введением дополнительных карантинных мер, могут рассчитывать на получение единовременной помощи из госбюджета при следующих условиях:

в регионе, где зарегистрирован ФОП, установлен "красный" уровень эпидемической опасности;

вид основной деятельности предприятия соответствует утвержденному перечню Кабмина;

отсутствует долг по уплате ЕСВ за последний квартал (для наемных работников) за 6 месяцев последнего отчетного года (для ФОП);

максимальная зарплата наемного работника не должна превышать 30 тысяч гривен в месяц;

на момент подачи заявки о компенсации ФОП зарегистрирован более 3 месяцев;

ФОП не является одновременно наемным работником.

Программа компенсаций рассчитана на весь 2021 год. Стоит отметить, что услуга будет доступна и для тех граждан, которые получили "карантинные выплаты" из-за зимнего локдауна в конце 2020 года.



Оформить заявку на получение компенсации можно в течение 30 дней со дня введения "красного" уровня в области.



Если человек работает в регионе, в котором такие ограничения действовали ранее, то отсчет 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона, то есть с 19 апреля 2021.



Например, если карантин "красной" зоны был введен в феврале-марте 2021, то подать заявление можно до 18 мая 2021 включительно.



Выплата производится на указанный в заявке счет. Пенсионный фонд осуществляет перечисление средств не позднее следующего операционного дня после ее подачи.