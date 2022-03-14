С начала года СБУ пресекла 460 кибератак на госорганы

12:08 19 октября Киев, Украина

Киберподразделение Службы безопасности Украины нейтрализовало 460 хакерских атак и завело 408 уголовных производств.



Об этом сообщает пресс-центр Об этом сообщает пресс-центр СБУ

"Служба безопасности Украины с начала года нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры. Также за этот период заблокировано 2,5 тысячи вебресурсов, которые использовались в преступных целях, и деятельность 20 хакерских группировок", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди масштабных спецопераций, связанных с цифровыми сервисами, - разоблачение несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы. Сначала была разоблачена незаконная схема формирования сумм налоговых кредитов по НДС. Она ежемесячно наносила до 2 млрд гривен ущерба государству. А потом - разоблачен конвертцентр с оборотом до 15 млрд грн, через который отдельные предприятия уклонялись от уплаты налогов.

"Всего за 9 месяцев 2020 года по материалам киберподразделения СБУ начато 408 уголовных производств. Из них - 106 дел именно за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных сетей (ст. 361, 362, 363 Уголовного кодекса Украины)", - отмечается в сообщении.

Так, за этот период было привлечено к уголовной ответственности 20 граждан и осуждены 3 человека.