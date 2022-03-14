С начала года СБУ пресекла 460 кибератак на госорганы

Киберподразделение Службы безопасности Украины нейтрализовало 460 хакерских атак и завело 408 уголовных производств.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что среди масштабных спецопераций, связанных с цифровыми сервисами, - разоблачение несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы. Сначала была разоблачена незаконная схема формирования сумм налоговых кредитов по НДС. Она ежемесячно наносила до 2 млрд гривен ущерба государству. А потом - разоблачен конвертцентр с оборотом до 15 млрд грн, через который отдельные предприятия уклонялись от уплаты налогов.
Так, за этот период было привлечено к уголовной ответственности 20 граждан и осуждены 3 человека.
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