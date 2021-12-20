С августа начнут работу детские лагеря

Открытие детских лагерей отдыха в Украине напрямую связано с их расположением. Разрешение на работу напрямую зависит от того, в какой из четырех карантинных зон они располагаются.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, будут работать детские лагеря в регионах из «зеленой» и «желтой» зоны.
Распределение областей на зоны в связи с коронавирусом определяется по количеству занятых больничных коек, количества тестов на 100 000 граждан, процента выявления больных и динамики заболеваемости. Регион может перейти в другую зону, если пять дней подряд растет хотя бы один из четырех показателей.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, будут работать детские лагеря в регионах из «зеленой» и «желтой» зоны.
Распределение областей на зоны в связи с коронавирусом определяется по количеству занятых больничных коек, количества тестов на 100 000 граждан, процента выявления больных и динамики заболеваемости. Регион может перейти в другую зону, если пять дней подряд растет хотя бы один из четырех показателей.
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