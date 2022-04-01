С 6 июля со счетов украинцев будут по-новому списывать долги

17:27 05 июля Киев, Украина

По требованию Государственной исполнительной службы или частных исполнителей, с завтрашнего дня будут автоматически списываться средства со счетов украинцев, для погашения долгов.





Еще в феврале 2021 года Нацбанк обязал



Об этом говорится в приказе Минюста N 1061/5 от 23.03.2021, который вступил в силу 6.04.2021. Минюст установил трехмесячный срок для подготовки к вступлению в силу данного приказа. Отведенные на подготовку три месяца истекают 6 июля 2021 года.Еще в феврале 2021 года Нацбанк обязал банки по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них. Кроме того, в министерстве юстиции был утвержден приказ, согласно которому банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде - через Автоматизированную систему исполнительного производства.

Для списания средств, как и раньше, нужно будет решение суда, но сама процедура значительно упростится и ускорится.

Какие долги будут списывать:

неуплаченные штрафы ,

, штрафы за нарушение ПДД,

долги по коммунальным платежам,

долги по алиментам.

Возможность автоматически списывать долги со счетов исполнители смогут со счетов в таких банковских учреждениях: ПриватБанк, Monobank, ТАСкомбанка, Окси Банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк.



К тестовому режиму подключены еще 44 банковских учреждения. Кроме того, 11 банков проходят стадию предварительных настроек для тестирования. В ближайшее время, по данным Минюста, 62 из 73 украинских банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.