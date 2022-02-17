С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Кабинет Министров Украины по поручению президента Украины принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.
Об этом сообщил во вторник, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.
Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.
Напомним, после инцидента с принудительной посадкой рейса Ryanair, после которой был задержан основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, президент Владимир Зеленский поручил проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусю.
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