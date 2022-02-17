С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

10:59 25 Май Киев, Украина

Кабинет Министров Украины по поручению президента Украины принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью



Об этом сообщил во вторник, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП Украэрорух принять для этого необходимые меры", -сказал Шмыгаль.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.



Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - добавил Шмыгаль.

Напомним, после инцидента с принудительной посадкой рейса Ryanair, после которой был задержан основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, президент Владимир Зеленский поручил проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусю.