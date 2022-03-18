С 21 июня Евросоюзом пролонгированы на год антироссийские санкции по Крыму

Сегодня, 21 июня, уже традиционно Советом ЕС были продлены еще на год санкции в отношении Москвы за незаконную аннексию украинского полуострова.
Ограничительные меры включают запреты на импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги в Крыму или Севастополе.
Кроме того, подлежит ограничениям ЕС экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
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