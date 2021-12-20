С 19 апреля будет открыт прием заявок на выплату карантинных 8 000 грн

13:33 14 Апрель Киев, Украина

Начиная с 19 апреля предприниматели, чей бизнес зарегистрирован в "красной" карантинной зоне, могут подавать заявки на компенсационные выплаты. Это касается и наемных работников.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 19-го апреля ФОПы и наемные работники из "красных" карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8000 гривен помощи от государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что механизм подачи заявок остается простым и удобным - через портал или приложение "Дія". Сейчас на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн.