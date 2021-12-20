С 17 марта в Украине начнут действовать новые штрафы за нарушение ПДД

В 2020 году на дорогах Украины погибли 3 554 человека, новые штрафы за нарушение ПДД, вступающие в силу с 17 марта должны сократить количество ДТП с погибшими.
Об этом сообщили на брифинге Министерства внутренних дел и Нацполиции.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что новые штрафы за год должны сократить количество ДТП с погибшими на 10—15%. По его словам, в 2020 году на дорогах Украины погибли 3 554 человека.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что новые штрафы за год должны сократить количество ДТП с погибшими на 10—15%. По его словам, в 2020 году на дорогах Украины погибли 3 554 человека.
При этом, если раньше водители могли избежать ответственности из-за истечения 3-месячного срока административного протокола, то теперь у суда будет год на рассмотрение. В целом за управление автомобилем в нетрезвом виде грозит штраф до 51 тысячи гривен с лишением водительских прав на 10 лет. За третье такое нарушение в течение года предусмотрена конфискация авто.
Кроме того, если речь идет о пьяном ДТП с пострадавшими, то в суде не будут действовать никакие инструменты смягчения наказания. Нарушитель не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, амнистию, помилование или поруки.
Билошицкий добавил, что закон ужесточаете наказание за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности и мотошлемов, а также за грязные номерные знаки.
Для пешеходов и велосипедистов, которые нарушают ПДД, наказание тоже усилили. Переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора стоит 255 гривен (раньше — 51 гривна). Нарушение правил велосипедистом — 340 гривен. Повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом — 850 гривен штрафа.
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