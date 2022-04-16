С 17 июля на всех столичных пляжах запрещено купание

11:27 17 июля Киев, Украина

Из-за длительной летней жары, цветения водорослей и мора рыбы все муниципальные пляжи Киева получили статус "Не купаться".



Как сообщили в пресс-службе КП "Плесо", соответствующий статус устанавливается с профилактической целью.

"При длительной аномальной жаре в водных объектах происходит активное "цветений" воды - размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается", - сказано в сообщении.

В связи с этим для информирования отдыхающих о наличии потенциальных рисков для здоровья и с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоен временный статус "Не купаться".



О снятии этого статуса будет сообщено отдельно.



В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу.