С 17 июля на всех столичных пляжах запрещено купание

Из-за длительной летней жары, цветения водорослей и мора рыбы все муниципальные пляжи Киева получили статус "Не купаться".
Как сообщили в пресс-службе КП "Плесо", соответствующий статус устанавливается с профилактической целью.
В связи с этим для информирования отдыхающих о наличии потенциальных рисков для здоровья и с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоен временный статус "Не купаться".
О снятии этого статуса будет сообщено отдельно.
В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу.
О снятии этого статуса будет сообщено отдельно.
В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии