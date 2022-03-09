Рынок труда в Украине: с момента введения карантина безработными стали 525 тыс. человек

13:20 13 Октябрь Киев, Украина

В Государственном центре занятости (ГЦЗ) обнародовали данные о количестве безработных в стране.



За время карантина, который ввели в Украине 12 марта, статус безработных получили 525 тыс. человек.

По данным ведомства, этот показатель на 53% выше показателя аналогичного периода 2019 года.



"Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%", – говорится в документе.



По состоянию на 12 октября в стране официально зарегистрировано 427 тыс. безработных.



В Госцентре занятости подчеркнули, что при их содействии новую работу за время карантина нашли 342 тыс. человек.



На 12 октября в базе ведомства находилось 67 тыс. вакансий, то есть на каждую из них претендовало шесть безработных.



Уровень безработицы в Украине вырос в связи с эпидемическими ограничениями в экономике страны.



Национальный банк Украины в инфляционном отчете, опубликованном 30 июля, ухудшил свой прогноз по безработице: регулятор ожидает, что ее уровень в этом году достигнет 10%, а не 9,5%, как прогнозировал в апреле.