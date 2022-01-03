Рынок газа в Украине. Новые поставщики и тарифы для населения



Правда, пока ориентироваться на цены достаточно сложно. Поставщики газа почему-то не спешат оглашать ценовые предложения, хотя и должны публиковать на своем сайте цену на газ на следующий месяц за 5 дней до конца текущего. Другими словами, цена на август должна была появиться еще в июле, но ее до сих пор нет.



"Сейчас цену озвучили лишь одна-две компании, – рассказывает директор "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович. – К нашему регулятору уже поступили обращения по этому вопросу. У нас 12 миллионов домохозяйств, и большинство из них пользуются газом, не зная цены. Это нарушение рыночных условий".



К слову, для помощи потребителю в ближайшем будущем создадут сразу несколько платформ, где люди смогут отслеживать и сравнивать ценовые предложения компаний-поставщиков.



Также, по мнению Максима Рабиновича, должна быть создана и единая база клиентов. Чтобы информация о потреблении была доступна и потребителю, и поставщику:



"Если вы меняете поставщика сейчас, вы не заберете с собой историю потребления, потому что он вам ее не отдаст. Во всем мире существует единая база клиентов. Она позволяет всем поставщикам вместе с клиентом получить справку его годового потребления. Это позволяет и клиенту анализировать свое потребление, и поставщику более направленно формулировать предложение", – объясняет эксперт.



Такая база клиентов поможет поставщикам в борьбе с недобросовестными потребителями, предполагает аналитик Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская: "Со временем единая клиентская база учета потребителей газа превратится в бюро кредитных историй, новый поставщик сможет оценить для себя все риски по обслуживанию недобросовестного клиента-должника".

"В ценообразовании будет присутствовать импортный паритет, но он присутствовал в цене поставок для населения и до 1 августа. Цена возрастет потому, что меняется сезон. Как правило, это происходит с приближением зимы. В каких границах она будет находится – сейчас сказать сложно, но ожидаемо, что ее уровень будет ниже, чем прошлой зимой. Ныне сформированы высокие запасы природного газа в хранилищах, а на снижение спроса повлияла пандемия коронавируса", – подчеркнула Запорожская.

Для снижения цен и повышения качества услуг должна быть конкуренция за потребителя. Сейчас на рынке газа для населения всего 37 игроков. Но Максим Рабинович прогнозирует, что уже к концу года их станет на 10-15 больше. В то же время до сих пор в более выгодной ситуации находятся облгазсбыты."Нужно решить вопрос равноудаленности облгазов от всех поставщиков. – утверждает эксперт. – Мы понимаем, что исторически облгаз и облсбыт – это была одна компания, которую разделили. Сейчас есть компании, которые обслуживают сети и компании, которые поставляют газ. Чтобы у поставщиков были разнообразные предложения и конкуренция, со стороны регулятора важно контролировать процесс, когда облгазы не помогают облсбытам работать неконкурентно. Наш опыт показывает, что большинство малого и среднего бизнеса работают с облсбытами. Потому что если они хотят поменять поставщика, уже завтра у них будет аварийка облгаза, которая отрубит весь газ. Этот вопрос на повестке у регулятора".В то же время Оксана Запорожская отмечает и не совсем равные условия у самой "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины": "Доступ к относительно дешевому ресурсу самой большой добывающей компании в Украине остается фактически у "Нафтогаза". Нужно, чтобы часть этого ресурса была представлена на бирже для получения свободного доступа к нему всех участников рынка. Ведь цена ресурса газа является основной для формирования конечной цены для клиента. Тогда будет присутствовать реальная конкуренция".Больше всего в новом рынке украинцев интересует вопрос цены. Ведь вместе с появлением свободного рынка государство отменило PSO (специальные обязательства "Нафтогаза" продавать газ для нужд населения и теплокоммунэнерго по фиксированной цене). Цену на газ больше не будут занижать, и у нее есть все шансы, чтобы существенно возрасти. Но Оксана Запорожская уверяет, если цена и возрастет, то дело не в рынке:К слову, если поставщик ставит слишком высокую цену, и вы считаете ее необоснованной, то можете перейти к другой компании. Тогда из-за своего желания заработать сверх нормы он потеряет клиента. Рано или поздно это подтолкнет газсбыты к более гибкой ценовой политике.