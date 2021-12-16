Руководство намеренно банкротило крупнейшее сельхозпредприятие Украины

11:39 14 Август Киев, Украина

Согласно данным, полученным в ходе следствия, выяснилось, что крупнейшее в Украине предприятие по промышленному выращиванию скота целенаправленно доводили до банкротства. Чиновники планировали завладеть имуществом госпредприятия, имевшего разветвленную филиальную сеть по всей территории Украины. Наименование организации не разглашается в интересах следствия.

Руководство крупнейшего животноводческого госпредприятия умышленно доводило его до банкротства, — Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм доведения до фиктивного банкротства одного из крупнейших государственных предприятий в сфере животноводства с разветвленной сетью региональных филиалов. Вследствие сделки злоумышленники планировали завладеть 14 целостными имущественными комплексами.

По данным предварительного следствия, в течение 2018–2019 годов руководство госпредприятия подписало несколько десятков заведомо убыточных договоров с подконтрольной им агрофирмой. Чиновники способствовали заключению контрактов о предоставлении хозяйственных услуг и закупку сельхозпродукции по завышенным ценам.

Таким образом, перед коммерческой структурой было искусственно сформирован долг в более 60 млн гривен. Погашение этой фиктивной кредитной задолженности агрофирма пыталась добиться за счет имущества госпредприятия.

В рамках уголовного производства, начатого ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 18 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов производства в Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Луганской, Киевской областях и в столице. Изъята бухгалтерская документация, черновые записи и другие доказательства противоправной.