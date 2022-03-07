Рост нарушений избирательного законодательства: полиция завела за сутки 13 дел

13:16 11 Октябрь Киев, Украина

Предвыборная кампания разгорается все ярче. В борьбе все средства хороши, считают некоторые кандидаты и их агитаторы. Но закон нарушать не позволено даже им. Тем не менее, по данным Нацполиции, только за прошедшие сутки сотрудниками полиции было открыто 13 уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного процесса во время кампании на местных выборах.

Всего в течение суток в полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве – 38, во Львовской области – 23 и в Киевской области – 17.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3797 сообщений, связанных с избирательным процессом.

За этот период в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 – связаны с избирательным процессом.

Составлено 958 протоколов о совершении административных правонарушений.

Как известно, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Также сообщалось, что с 12 октября полиция переходит на усиленный режим в связи с проведением местных выборов.

Ранее в Минюсте заявляли, что в этом году на выборах бум кандидатов-клонов – с одинаковыми фамилиями, некоторые специально меняют ФИО.