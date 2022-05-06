Россию надо отключить от SWIFT – Украина ужесточает санкции

Леонид Кравчук в своем интервью заявил, что Украина может требовать ужесточения санкций против России. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе озвучил желание украинских представителей отключить Россию от мировой платежной системы SWIFT.
По его словам, Украина будет оценивать ситуацию в переговорном процессе уже в конце года.
Глава украинской делегации, однако, уверен, что лучший путь решения ситуации на Донбассе - это дипломатический.
Напомним, на прошлой неделе Украина инициировала внеочередное заседание ТКГ, чтобы рассмотреть вопросы выполнения договоренностей "нормандской четверки". Планировалось, что внеочередное заседание состоится на этой неделе.
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