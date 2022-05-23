Россия ведет политику «разжигания исламофобии в Крыму»

Под видом борьбы с мнимым терроризмом Россия ведет в оккупированном Крыму борьбу за очищение полуострова от законного населения. 17 августа российские силовики провели обыски и задержали пятерых крымских татар. Около десятка правозащитных организаций потребовали от России освободить задержанных.
Правозащитники также потребовали от России прекратить произвольные обыски, задержания и другие формы политического давления на лиц, осуществляющих свое право на свободу слова, свободу мысли, совести, религии и мирных собраний; немедленно прекратить практику запугивания крымских татар, религиозных деятелей и общественных активистов в Крыму; эффективно расследовать все случаи произвольных обысков и задержаний в Крыму.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «вопиющим нарушением прав человека» очередные обыски на полуострове.
Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар отреагировала на утренние обыски российских силовиков в Крыму 17 августа в домах крымских татар.
В свою очередь, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова так прокомментировала обыски в Крыму:
Она призвала мировое сообщество отреагировать на действия российских силовых структур, а также усилить давление на Россию для прекращения нарушений прав человека в Крыму.
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