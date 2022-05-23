Россия ведет политику «разжигания исламофобии в Крыму»

Под видом борьбы с мнимым терроризмом Россия ведет в оккупированном Крыму борьбу за очищение полуострова от законного населения. 17 августа российские силовики провели обыски и задержали пятерых крымских татар. Около десятка правозащитных организаций потребовали от России освободить задержанных.

«Сегодняшние обыски и задержания не имеют ничего общего с борьбой России против терроризма. Зато они являются средством политического преследования крымских татар, которые демонстрируют активную гражданскую позицию и противодействуют произволу органов оккупационной власти России в Крыму. Обыски и аресты крымских мусульман также ведут к разжиганию исламофобии в Крыму и являются скрытым способом вытеснения крымских татар с полуострова», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте правозащитной организации «КрымSOS».

Правозащитники также потребовали от России прекратить произвольные обыски, задержания и другие формы политического давления на лиц, осуществляющих свое право на свободу слова, свободу мысли, совести, религии и мирных собраний; немедленно прекратить практику запугивания крымских татар, религиозных деятелей и общественных активистов в Крыму; эффективно расследовать все случаи произвольных обысков и задержаний в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «вопиющим нарушением прав человека» очередные обыски на полуострове.

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар отреагировала на утренние обыски российских силовиков в Крыму 17 августа в домах крымских татар.

«Оккупанты в Крыму продвигают политику запугивания и преследования. Утром они провели очередную волну обысков в домах крымских татар. Сейчас знаем о, по меньшей мере, пяти задержанных», – написала она в твиттере.

В свою очередь, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова так прокомментировала обыски в Крыму:

«В который раз страна-оккупант прибегает к преследованиям и запугиваниям крымских татар».

Она призвала мировое сообщество отреагировать на действия российских силовых структур, а также усилить давление на Россию для прекращения нарушений прав человека в Крыму.