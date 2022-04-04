Россия устроила провокацию, которая в итоге привела к срыву заседания ТКГ

07:09 07 июля Киев, Украина

Заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) при участии нового модератора от ОБСЕ было сорвано из-за очередной провокации РФ.





Во вторник, 6 июля, состоялось заседание политической подгруппы с участием нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берманн. Об этом сообщил участник переговоров, член украинской делегации Сергей Гармаш Во вторник, 6 июля, состоялось заседание политической подгруппы с участием нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берманн.

«Было подленько со стороны представителя России Дмитриевского, пользуясь неопытностью человека, спровоцировать ее на объявление неформальной консультации нормальным заседанием. Мы предупреждали, что в официальных заседаниях украинская сторона может быть представлена только в полном составе, с представителями ОРДЛО от Украины. Раз заседание объявлено официальным — мы с Казанским сели за стол переговоров», — сообщил Гармаш.

По его словам, после недолгого замешательства, боевики «ДНР» подключили к переговорам «эксперта» Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность.

«Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной «комнаты переговоров». Впоследствии вышли и все остальные. Госпожа Берманн оказалась в неловкой ситуации: одна, на фоне самовара… Фактически, Дмитриевский подставил ее своей провокацией. Но это хорошая наука, пусть вспоминает, как работать с россиянами (была послом Франции в Москве)», — написал журналист.

Гармаш добавил, что Берманн сообщила о планах «сохранить старые практики» в работе Минской группы, что, по его словам, не предвещает никаких перемен в минском процессе.